Metropolitanmagazine.it - Tutti vogliono il bob vintage di Kendall Jenner: ecco la rivisitazione del look anni 50 che torna in trend

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha fatto parlare di sé al prestigioso Academy Museum Gala, dove ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli biondo che ha catturato l’attenzione di. Abbandonando il classicoda “old money blonde”, la modella ha optato per un caschetto midi color biondo beige, ispirato allo stile di icone come Marilyn Monroe e Grace Kelly. Con i suoi ricci voluminosi e le onde pronunciate in stile’50,ha dimostrato che il biondo può essere elegante, raffinato e perfetto per la stagione autunnale.stupisce al Gala dell’Academy Museum con un nuovobiondo beige: il bobche conquisterà l’autunno La serata, che ha visto la partecipazione delle sorelle Kyliee Kim Kardashian, ha raccolto una sfilata di celebrità, ma è stato il nuovodia dominare la scena.