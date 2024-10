Terreno agricolo trasformato in discarica abusiva, trovati anche rifiuti pericolosi (Di martedì 22 ottobre 2024) SUPERSANO – Batterie esauste e pneumatici fuori uso, carcasse e pezzi di autovetture, motocicli, barche, mezzi pesanti e agricoli. E, ancora: elettrodomestici, materiali Raee, rifiuti plastici e persino scarti di lavorazioni edili con pezzi di impalcature.C’era davvero di tutto all’interno di Lecceprima.it - Terreno agricolo trasformato in discarica abusiva, trovati anche rifiuti pericolosi Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) SUPERSANO – Batterie esauste e pneumatici fuori uso, carcasse e pezzi di autovetture, motocicli, barche, mezzi pesanti e agricoli. E, ancora: elettrodomestici, materiali Raee,plastici e persino scarti di lavorazioni edili con pezzi di impalcature.C’era davvero di tutto all’interno di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volontari in azione a Olmedo: raccolti 300 kg di rifiuti lungo la SP19BIS - Luciano Montanari, referente locale di Plastic Free, ha guidato l'iniziativa che ha portato al recupero di 300 kg di rifiuti, tra cui 20 kg di plastica ... Sono stati rimossi materiali ingombranti ... (sardegnalive.net)

Discarica abusiva nel basso Salento, denunciato un 47enne per gestione illecita di rifiuti - SUPERSANO (Lecce) - Ennesima discarica abusiva portata alla luce dai Carabinieri. La denuncia è scattata per un uomo di 47 anni, residente in un comune del ... (corrieresalentino.it)

Terreno agricolo trasformato in discarica abusiva, trovati anche rifiuti pericolosi - La scoperta dei carabinieri di Ruffano e del Nipaf dei forestali è avvenuta nell'agro di Supersano. C'era davvero di tutto all'interno di quell'area, compresi batterie esauste, carcasse di autovetture ... (lecceprima.it)