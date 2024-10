Sviluppo della rete agricola di qualità: nuovi bandi Isi per le aziende agricole (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti iniziative volte a potenziare la rete agricola di qualità rappresentano un passo significativo per il settore agroalimentare in Italia. Con l’introduzione di premialità destinate alle aziende iscritte nella rete, il sostegno economico attraverso i fondi dei bandi Isi mira a favorire le imprese nel loro percorso di conformità alle normative vigenti e, di conseguenza, al miglioramento delle condizioni di lavoro. rete agricola di qualità: un mix di requisiti e vantaggi La rete agricola di qualità, istituita presso l’INPS, ha come obiettivo primario quello di discernere le aziende agricole e altri soggetti conformi alle normative nazionali ed europee. Le imprese devono presentare una domanda apposita, evidenziando il rispetto delle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale. Gaeta.it - Sviluppo della rete agricola di qualità: nuovi bandi Isi per le aziende agricole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti iniziative volte a potenziare ladirappresentano un passo significativo per il settore agroalimentare in Italia. Con l’introduzione di premialità destinate alleiscritte nella, il sostegno economico attraverso i fondi deiIsi mira a favorire le imprese nel loro percorso di conformità alle normative vigenti e, di conseguenza, al miglioramento delle condizioni di lavoro.di: un mix di requisiti e vantaggi Ladi, istituita presso l’INPS, ha come obiettivo primario quello di discernere lee altri soggetti conformi alle normative nazionali ed europee. Le imprese devono presentare una domanda apposita, evidenziando il rispetto delle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale.

