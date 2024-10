Scontro sui migranti: il governo sotto assedio tra magistratura e poteri europei (Di martedì 22 ottobre 2024) Per comprendere i contorni della manovra di accerchiamento intorno al governo sulla questione migranti, basta leggersi l’ultimissimo rapporto della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che trova il tempo di ergersi a paladina dei magistrati che hanno fatto saltare l’operazione Albania. La commissione denuncia le “critiche indebite che mirano a minare l’autorità dei singoli giudici”, frutto di una politica, quella italiana, che “promuove una cultura dell’esclusione dei migranti”. Insomma un organo europeo pretende di insegnare alle istituzione italiane la rotta da seguire, e per giunta allude al razzismo e all’intolleranza quando vengono sollevate critiche verso esponenti della magistratura. Panorama.it - Scontro sui migranti: il governo sotto assedio tra magistratura e poteri europei Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Per comprendere i contorni della manovra di accerchiamento intorno alsulla questione, basta leggersi l’ultimissimo rapporto della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che trova il tempo di ergersi a paladina dei magistrati che hanno fatto saltare l’operazione Albania. La commissione denuncia le “critiche indebite che mirano a minare l’autorità dei singoli giudici”, frutto di una politica, quella italiana, che “promuove una cultura dell’esclusione dei”. Insomma un organo europeo pretende di insegnare alle istituzione italiane la rotta da seguire, e per giunta allude al razzismo e all’intolleranza quando vengono sollevate critiche verso esponenti della

