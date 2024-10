Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo: Francesco Krsul è il nuovo mediano

(Di martedì 22 ottobre 2024)22 ottobre 2024. Entra a far parte della rosa della Femi Cz, classe 2003, nato a Magenta il 18 ottobre.arriva adopo un’esperienza in Francia.di apertura, che all’occorrenza può rivestire anche il ruolo di estremo, il 21enne cresce rugbisticamente a Novara, finisce poi le giovanili tra il Villorba, la Benetton Treviso e l’Under16 e 18, nel VeronaAcademy. Nel 2021 si trasferisce in Inghilterra al Myerscough College, a nord di Manchester, scuola associata ai Sale Sharks. Successivamente, dopo due stagioni in Inghilterra, vola in Francia dove firma con gli Espoir Elite del Racing Club Narbonnais.ha inoltre vestito la maglia dell’Italia 7s, nelEurope Sevens Championship Series 2024, nelle tappe di Makarska e Amburgo.