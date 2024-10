Pesaro, donne violentata in centro: uomo arrestato mentre era ancora seminudo (Di martedì 22 ottobre 2024) La vittime della violenza, commessa in piazza Matteotti, è una donna sudamericana di 49 anni. arrestato in flagranza di reato un trentenne. Fanpage.it - Pesaro, donne violentata in centro: uomo arrestato mentre era ancora seminudo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La vittime della violenza, commessa in piazza Matteotti, è una donna sudamericana di 49 anni.in flagranza di reato un trentenne.

Sorpreso a violentare una 49enne dietro un chiosco del centro di Pesaro : arrestato 30enne - Allertati dai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire da dietro. . . L’autore della violenza un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. . Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti. (Gazzettadelsud.it)

