Pensioni anticipate, quali sono le novità nella Manovra 2025 e quando si potrà lasciare il lavoro

(Di martedì 22 ottobre 2024) La legge di bilancio per ilriserverà poche sorprese dal punto di vista delle: i metodi per uscire in anticipo dovrebbero rimanere gli stessi, da Quota 103 a Opzione donna fino all'Ape sociale, con unasul Tfr per chi è interamente nel sistema contributivo. Potrebbero arrivare cambiamenti nelle prossime settimane,il testo arriverà in Parlamento.