Pendolari l’onda lunga dei disagi Treni sospesi tra Vignola e Bologna | Tratto nuovamente danneggiato

(Di martedì 22 ottobre 2024)deidovuti al maltempo si abbatte anche sulle centinaia didella linea ferroviaria, che da domenica (e anche ieri) si sono visti il treno sospeso per un guasto a Crespellano. Sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi, ma non è la stessa cosa. Inoltre, mancano ancora informazioni dettagliate agli utenti su quando il servizio sarà ripristinato. Tra coloro che evidenziano il grandeo che devono subire ancora una volta gli utenti di questa tratta c’è Andrea Paltrinieri dell’associazione "In prima classe per", che sul suo blog Amarespiega tra l’altro: "La pioggia dirompente di sabato 19 ottobre e relativi straripamenti di fiumi e torrenti hanno messo fuori uso l’impiantistica ferroviaria alla stazione di Crespellano (Valsamoggia).