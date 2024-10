Non solo Chiara Ferragni, anche mamma Marina: "Con Kelcz è finita", altro crac in famiglia (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarebbe finita la storia d'amore tra Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e il compagno Frank Kelcz. Le cause della rottura, però, non si conoscono. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due sembrava essere in crisi già da qualche tempo. Secondo Dagospia, invece, a pesare sulla fine del rapporto sarebbero state "anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Si tratta, però, solo di una voce. Nulla di certo o confermato. Nessun commento, per ora, da parte della Di Guardo. La coppia composta dalla scrittrice e il manager inglese è sempre stata molto riservata: poche le foto sui social e le apparizioni insieme. I due hanno sempre preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Liberoquotidiano.it - Non solo Chiara Ferragni, anche mamma Marina: "Con Kelcz è finita", altro crac in famiglia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarebbela storia d'amore traDi Guardo,di, e il compagno Frank. Le cause della rottura, però, non si conoscono. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due sembrava essere in crisi già da qualche tempo. Secondo Dagospia, invece, a pesare sulla fine del rapporto sarebbero state "le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Si tratta, però,di una voce. Nulla di certo o confermato. Nessun commento, per ora, da parte della Di Guardo. La coppia composta dalla scrittrice e il manager inglese è sempre stata molto riservata: poche le foto sui social e le apparizioni insieme. I due hanno sempre preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

