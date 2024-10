Velvetmag.it - Netflix aumenta il costo degli abbonamenti: fino a 20 euro al mese

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi giorniha ufficializzato un nuovo rincaro per i suoiin Italia. Gli utenti italiani si troveranno a pagarea 20alper il piano Premium, ma anche le altre opzioni non resteranno invariate. Le nuove tariffe in Italia Daldi ottobre 2024,hato i prezzi di tutti i suoi piani tariffari in Italia. Il piano Premium, che permette di usufruire di contenuti in ultra HD e consente di utilizzare l’account su più dispositivi contemporaneamente, ha visto il maggiore incremento. Attualmente, questo piano ha raggiunto i 19,99al, diventando uno dei servizi di streaming piùsi sul mercato italiano. Foto X @trashitalianoIl piano Standard, che consente la visione su due schermi in contemporanea e in alta definizione, ha subito un aumento, passando da 12,99 a 13,99al