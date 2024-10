Napoli, arrestato a Varcaturo il boss di Fuorigrotta-Bagnoli: legato all'Alleanza di Seconsigliano, era latitante da un mese (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato stanato in un albergo di Varcaturo il presunto boss di Fuorigrotta e Bagnoli Massimiliano Esposito, conosciuto come «'o scugnato». Deve rispondere di associazione Ilmattino.it - Napoli, arrestato a Varcaturo il boss di Fuorigrotta-Bagnoli: legato all'Alleanza di Seconsigliano, era latitante da un mese Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato stanato in un albergo diil presuntodiMassimiliano Esposito, conosciuto come «'o scugnato». Deve rispondere di associazione

Arrestato il boss Massimiliano Esposito : in fuga da un mese - stanato in un hotel di Varcaturo - Le autorità hanno messo in atto un’operazione di grande portata per ridurre l’influenza della sua banda e ristabilire l’ordine pubblico nella zona. Le indagini sono partite dall’osservazione di veicoli particolari in zona, e un’auto di lusso con vetri oscurati è stata l’indicazione chiave. Facebook WhatsApp Twitter Le autorità hanno arrestato Massimiliano Esposito, noto boss della camorra, ... (Gaeta.it)