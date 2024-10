Musumeci: “con il calo demografico abbiamo bisogno dei lavoratori migranti” (Di martedì 22 ottobre 2024) ''L'Italia, a causa del calo demografico, ha bisogno di nuove braccia. L'apporto del migrante è un'esigenza condivisa'', ha detto Musumeci Imolaoggi.it - Musumeci: “con il calo demografico abbiamo bisogno dei lavoratori migranti” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ''L'Italia, a causa del, hadi nuove braccia. L'apporto del migrante è un'esigenza condivisa'', ha detto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, secondo sgombero in due settimane: 45 persone via dall’ex hotel Petra, anche minori e una donna incinta - E’ iniziato la mattina di martedì 22 ottobre lo sgombero dell’ex hotel Petra di in Via Sante Vandi nel quartiere Romanina a Roma. La struttura era stata occupata dal 16 ottobre da circa 45 persone, me ... (ilfattoquotidiano.it)

Il video della senatrice aborigena che contesta Re Carlo III al Parlamento australiano: “Sei un genocida” - Re Carlo III contestato durante la sua visita al Parlamento australiano. La senatrice aborigena Lidia Thorpe, come si vede nel video, si è avvicinato al palco e gli ha urlato: “Questo non è il tuo Pae ... (ilfattoquotidiano.it)

Migranti, Musumeci: "C'è bisogno di nuovi lavoratori, tema ora in agenda Ue" - Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, parlando durante il panel 'Mediterraneo, una centralità da ritrovare', nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus ... (adnkronos.com)