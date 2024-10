Motomondiale: Gp Thailandia. Ultima gara del 2024 per Di Giannantonio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pilota si sottoporrà, poi, a un intervento alla spalla sinistra BURINAM (Thailandia) - Ultima gara del 2024 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team per Fabio Di Giannantonio al GP di Thailandia che si corre a Buriram. Il pilota rientrerà in Italia il lunedì successivo alla gara per sottoporsi ad Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Thailandia. Ultima gara del 2024 per Di Giannantonio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pilota si sottoporrà, poi, a un intervento alla spalla sinistra BURINAM () -delcon il Pertamina Enduro VR46 Racing Team per Fabio Dial GP diche si corre a Buriram. Il pilota rientrerà in Italia il lunedì successivo allaper sottoporsi ad

