Mister Movie | Aggiornamento sulla terza stagione di The Old Man fornito dalla star della serie Amy Brenneman

(Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Questa settimana, The Old Man, lathriller di FX con protagonisti Jeff Bridges e John Lithgow, concluderà la sua seconda. Anche se la rete non ha ancora ufficialmente confermato una, Amy, che interpreta Zoe McDonald nella, ha recentemente condiviso una riflessione ottimistica sul futuro dello show. Un’opera teatrale in tre atti: il futuro incerto di The Old Man Durante una recente intervista, Amyha affermato che sarebbe “strano” se lanon avesse una, sottolineando che il co-creatore dello show, Jonathan E. Steinberg, ha sempre immaginato la storia come un’opera teatrale in tre atti.