Milano celebra il World Pasta Day con le innovative Pastallegre di Bonduelle (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il World Pasta Day è un evento annuale che sottolinea l'importanza di uno dei piatti più iconici e amati al mondo: la Pasta. In Italia, dove il consumo di Pasta è parte integrante della cultura culinaria, questa giornata assume un significato speciale. Per rendere omaggio a questa ricorrenza, Bonduelle propone un'idea semplice e gustosa: le Pastallegre, una scelta perfetta per chi desidera combinare tradizione e leggerezza con freschezza delle verdure. Scopriamo insieme cosa offre questa nuova proposta che unisce il sapore alla praticità. Le Pastallegre: un connubio perfetto tra gusto e salute Le Pastallegre di Bonduelle rappresentano una novità nel panorama alimentare.

Sta arrivando il World pasta day - il piatto più iconico della cucina reggina? "I maccaruni i casa cu sugu e purpetti" - Ma qual è il piatto di pasta che meglio simboleggia l'identità reggina. Il 25 ottobre si celebra in tutto il mondo world pasta day, ovvero la giornata mondiale dedicata a uno dei cibi più amati al mondo. . Ogni città ha sicuramente il suo piatto simbolo che incarna sapori e profumi del territorio. (Reggiotoday.it)

World Pasta Day 2024 - la regina è ancora la Carbonara - E la pasta, che è la regina della cucina italiana, è icona e veicolo del turismo nel Belpaese. Inoltre, circa il 56% dei pacchi di pasta prodotti in Italia viene esportato, questo vuol dire che più della metà della pasta che produciamo in Italia finisce sulle tavole di tutto il mondo. Ne siamo i più grandi consumatori, con oltre 23 chili annui pro-capite, ma anche quelli che più di tutti, ... (Lopinionista.it)

Una celebrazione della pasta : i piatti iconici delle diverse regioni italiane in occasione del World Pasta Day - Questa celebrazione della pasta ci offre uno spaccato della tradizione culinaria italiana, un viaggio in cui ogni piatto racconta una storia di passioni, innovazioni e radici, sottolineando come la gastronomia possa fungere da ponte tra culture e generazioni. Questo piatto esprime l’essenza della cucina lombarda, in cui semplicità e complessità convivono in un perfetto equilibrio. (Gaeta.it)