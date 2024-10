Milan-Bruges, Camarda: “Il VAR mi ha fatto lo scherzo. Sono deluso, ma …” (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco Camarda, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Camarda: “Il VAR mi ha fatto lo scherzo. Sono deluso, ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' nel post partita di, terza partita della Champions League 2024-2025

Champions League - Milan batte Bruges 3-1 e si riprende - . Tuttavia, in avvio di ripresa, una distrazione difensiva ha permesso al giovane Sabbe di trovare il pareggio per i belgi. I nuovi entrati si sono subito rivelati decisivi: pochi secondi dopo il suo ingresso, Okafor ha servito l’assist per Reijnders che ha riportato in vantaggio il Milan. Poco dopo è stato Chukwueze, con un’altra grande azione, a mettere nuovamente in condizione Reijnders di ... (Thesocialpost.it)

Il Milan soffre ma piega il Bruges. 3-1 e la prima vittoria dei rossoneri - Alla mezz'ora, il pubblico di San Siro accoglie con un'ovazione l'ingresso in campo del 16enne Camarda, che diventa l'italiano più giovane di sempre a debuttare in Champions. Dopo soli due minuti, ci vuole un intervento di piede da parte di Maignan per sbarrare la strada a Tzolis. Chukwueze sprinta sulla destra, e regala un passaggio perfetto all'indietro sul quale si avventa ancora Reijnders, ... (Agi.it)

Milan-Bruges 3-1 : Pulisic e Reijnders regalano ai rossoneri il primo sigillo in Champions - All. Secondo tempo Vista l’inferiorità numerica, Hayen dopo l’intervallo toglie Talby e Seys (già ammonito), inserendo Vetlesen e Sabbe. Espulsioni: Onyedika (rosso diretto). Fonseca Bruges (4-3-3): Mignolet; Seys (dal 46’ Sabbe), Mechele, Ordoñez, De Cuyper; Onyedika, Jashari (dall’83’ Nielsen), Vanaken; Talbi (dal 46’ Vetlesen), Jutglà (dal 70’ Skoras), Tzolis (dal 70’ Skov Olsen). (Sport.quotidiano.net)