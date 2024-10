Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» (Di martedì 22 ottobre 2024) In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di Ilmattino.it - Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Inlefanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confrontia comunità rom ee persone di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dall’Europa attacco alle forze dell’ordine italiane : “Sono razziste”. Meloni : “Rispetto - non ingiurie”. La Lega : “Ecri ente inutile” - Meloni: “Rispetto, non ingiurie”. Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura di Stato per presentare il ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. (Firenzepost.it)

Consiglio d’Europa : “Razzismo dalle forze dell’ordine in Italia” - Strasburgo evidenzia che “le autorità non sembrano. . . In Italia le forze dell’ordine fanno “profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana” Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad ... (Imolaoggi.it)

L'accusa del Consiglio d'Europa all'Italia : "Razzismo tra le forze dell'ordine". Meloni : "Basta ingiurie" - Sul punto è intervenuto anche il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini. . Nei suoi rilievi l'Ecri aggiunge anche un "rammarico" a proposito delle leggi italiane sulla cittadinanza. Meritano rispetto, non simili ingiurie", ha commentato la notizia su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Ilfoglio.it)