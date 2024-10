Maltempo in Emilia Romagna, i video delle città allagate, da Bologna a Ferrara (Di martedì 22 ottobre 2024) Inondazioni e piogge continuano a mettere in difficoltà l’Emilia-Romagna, mentre prosegue la conta dei danni da parte dei cittadini, di cui circa tremila sfollati. Dopo il nubifragio che ha colpito Bologna domenica 20 ottobre, martedì è il giorno dell’allerta rossa per il transito della piena dei fiumi nel ferrarese. Tg24.sky.it - Maltempo in Emilia Romagna, i video delle città allagate, da Bologna a Ferrara Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Inondazioni e piogge continuano a mettere in difficoltà l’, mentre prosegue la conta dei danni da parte dei cittadini, di cui circa tremila sfollati. Dopo il nubifragio che ha colpitodomenica 20 ottobre, martedì è il giorno dell’allerta rossa per il transito della piena dei fiumi nel ferrarese.

