LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro rovinerà l’ultima danza dell’austriaco? (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l’austriaco Dominic Thiem. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che agli ottavi troverà uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il britannico Jake Draper. Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Vienna a margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive. Dopo una stagione sorprendente ricca di successi che gli ha consentito di issarsi fino alla posizione numero 42 del ranking, Luciano paga un naturale calo di rendimento sulla superficie che meno si adatta alle sue caratteristiche, ma ha l’occasione di ben figurare dinanzi al padrone di casa. Dal canto suo Thiem, trentunenne di Wiener Neustadt, si presenta per l’ultima volta al via non solo del torneo casalingo, ma di un torneo. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro rovinerà l’ultima danza dell’austriaco? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 500 ditra Lucianoe l’austriaco Dominic. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che agli ottavi troverà uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il britannico Jake Draper., ventiduenne italoargentino, arriva aa margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive. Dopo una stagione sorprendente ricca di successi che gli ha consentito di issarsi fino alla posizione numero 42 del ranking, Luciano paga un naturale calo di rendimento sulla superficie che meno si adatta alle sue caratteristiche, ma ha l’occasione di ben figurare dinanzi al padrone di casa. Dal canto suo, trentunenne di Wiener Neustadt, si presenta pervolta al via non solo del torneo casalingo, ma di un torneo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Picerno-Potenza 1-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - 75? – GOL PICERNO. Il replay dà ragione al direttore di gara, evidenziando come l’attaccante abbia a dir poco accentuato il contatto. The post LIVE – Picerno-Potenza 1-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. 9? – Il Picerno spinge ancora sulla destra: palla in mezzo per Esposito, che prima liscia di destro e poi viene murato sul secondo tentativo. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza 0-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - 9? – Il Picerno spinge ancora sulla destra: palla in mezzo per Esposito, che prima liscia di destro e poi viene murato sul secondo tentativo. 13? – Si vede il Potenza: Caturano anticipato in area, poi l’azione prosegue con Merelli che para il tentativo di Rillo. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20. (Sportface.it)

DIRETTA Serie A - Verona-Monza 0-1 | La sblocca Mota LIVE - FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-MONZA VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Mosquera. All. it. Unica squadra in Serie A a non aver ancora conquistato la vittoria, i lombardi vanno a caccia del colpaccio in casa dei gialloblu. Nesta CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, ... (Calciomercato.it)