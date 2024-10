Gaeta.it - Lenti intraoculari Icl: una soluzione innovativa per la correzione di difetti visivi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladeianche gravi trova una nuova frontiera grazie all'uso delleIcl, che offrono una valida alternativa alla chirurgia laser. Queste, capaci di correggere miopie fino a -18 diottrie e ipermetropie fino a +8 diottrie, rappresentano unaavanzata per migliorare la qualità della vista in modo duraturo e senza l'impiego di occhiali oa contatto. L'approccio alla salute oculare attraverso le Icl integra tecnologiae un elevato tasso di soddisfazione tra i pazienti. Qualità visiva e personalizzazione delleIcl LeIcl sono progettate per offrire una qualità visiva che supera le tradizionali correzioni ottiche, sia con occhiali sia cona contatto.