Gaeta.it - La necessità di un nuovo piano casa in Europa: le sfide abitative tra innovazione e welfare

In un contesto europeo che sta affrontando un crescente disagio abitativo, il tema di unassume sempre più rilevanza. Durante il panel intitolato 'Housing, dall'emergenza a uncomune per l'abitare', organizzato da Adnkronos/Eurofocus, Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili , ha messo in luce le attuali criticità nel settore abitativo e ladi approcci innovativi per affrontare la questione. La crisi abitativa: un patrimonio pubblico e privato in difficoltà La presidente Brancaccio ha sottolineato come l'ultimodi rilevanza risalga a epoche passate, in particolare alFanfani, un intervento nato per rispondere a una società in evoluzione.