Javier Martinez smaschera Shaila nella notte: “Ha recitato, ha detto che per lei è lavoro” (Di martedì 22 ottobre 2024) nella notte Javier Martinez smaschera Shaila Gatta L'articolo Javier Martinez smaschera Shaila nella notte: “Ha recitato, ha detto che per lei è lavoro” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Javier Martinez smaschera Shaila nella notte: “Ha recitato, ha detto che per lei è lavoro” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Gatta L'articolo: “Ha, hache per lei è” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Javier Martinez deluso da Shaila Gatta - lo sfogo dopo la puntata del GF : “Ci siamo baciati. Ha recitato” - Continua a leggere . Javier Martinez dopo l'ennesimo due di picche da Shaila Gatta al Grande Fratello si è sfogato con Non è la Rai. Il pallavolista ha raccontato dei baci che si è scambiato con l'ex velina tutti i giorni e le parole che si sono confessati eludendo i microfoni: "Ha recitato tutto il tempo, che altro dovrei pensare?". (Fanpage.it)

Javier Martinez smaschera Shaila : “Mi ha detto che per lei è lavoro” - Lei mi diceva che vedeva Lorenzo come un amico e basta. Le cose che mi diceva in privato e poi mi sento dire in puntata che non mi aspetterà fuori. PERHAPS. . “Mi sento preso in giro, certo. . Se fosse rimasta, stanotte mi avrebbe abbindolato dicendomi ‘non intendevo dire che non ci sono fuori per te, ma che non è ancora una cosa seria’. (Biccy.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta e Javier Martinez si lasciano andare e scatta la passione fra i due - Shaila Gatta e Javier Martinez si lasciano andare e nelle ultime ore scatta la passione fra i due concorrenti del Grande Fratello. Inizialmente, Shaila, era interessata a Lorenzo Spolverato ma, in seguito, la concorrente della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha spostato la sua attenzione verso Javier, approfondendo il suo rapporto con il pallavolista argentino. (Metropolitanmagazine.it)