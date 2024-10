Ilrestodelcarlino.it - In guerra da vent’anni per il barbecue: la storia di due famiglie vicentine

(Di martedì 22 ottobre 2024) Vicenza, 22 ottobre 2024 – Una vicenda che ha dell’incredibile, quella proveniente da Tavernelle di Sovizzo, piccolo comune nel Vicentino: duesono in lotta daper il fumo deldi una delle due. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, il tutto ha avuto inizio nel 2004, quando la famiglia Tonon si è rivolta al tribunale di Vicenza perché disturbata dai fumi prodotti dal caminetto dei vicini, i Cozza-Monterisi. Secondo i querelanti quest’ultimo sarebbe troppo prossimo al confine tra le due proprietà. Nel 2007, i giudici di primo grado hanno respinto la richiesta di demolizione, in quanto ilnon sarebbe considerabile “costruzione”, non rientrando quindi nelle norme urbanistiche che avrebbero potuto tutelare gli interessi dei Tonon. I magistrati hanno tuttavia invitato i Cozza-Monterisi a trovare una soluzione per diminuire il disagio.