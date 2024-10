“Ilaria Salis affronti il processo”. L’ira della deputata alla richiesta degli europarlamentari ungheresi (Di martedì 22 ottobre 2024) Monza, 22 ottobre 2024 – "A breve sarà annunciata al Parlamento europeo di Strasburgo la richiesta di revoca della mia immunità da parte delle autorità ungheresi". Lo scrive sui sociall'europarlamentare monzese di Avs (Alleanza verdi e sinistra) Ilaria Salis. "Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre – spiega – il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza". Ilgiorno.it - “Ilaria Salis affronti il processo”. L’ira della deputata alla richiesta degli europarlamentari ungheresi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Monza, 22 ottobre 2024 – "A breve sarà annunciata al Parlamento europeo di Strasburgo ladi revocamia immunità da parte delle autorità". Lo scrive sui sociall'europarlamentare monzese di Avs (Alleanza verdi e sinistra). "Non è una coincidenza che la trasmissioneal Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre – spiega – il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedereprepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole primasentenza".

