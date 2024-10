Quotidiano.net - Il bullismo e il peso delle parole. Due giovani su 3 tra le vittime

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Lefanno più malebotte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno". Lo scrive, nel suo messaggio d’addio Carolina Picchio, 14enne di Novara che nel 2014 si suicida a causa della divulgazione di sue immagini e video a sfondo sessuale, realizzati e postati sul web a sua insaputa. Carolina non è stata la prima e non sarà nemmeno l’ultima vittima dele della sua ’versione digitale’, il cyber(basti pensare alla recente tragedia a Senigallia: il 15enne Leonardo Calcina, bullizzato a scuola, si è tolto la vita). Secondo un’indagine realizzata dall’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e OneDay, il 63% deitra i 14 e 26 anni ha subito atti die il 19% cyber. Ma grazie al coraggio di Carolina, che nella sua lettera ha denunciato gli autori del video, sono stati fatti dei passi avanti.