Feltri esalta Giorgia Meloni: “Ha fatto un capolavoro, vi spiego perché” (Di martedì 22 ottobre 2024) A poco più di due anni dall’investitura degli italiani, Giorgia Meloni continua a riscuotere consensi. Per Vittorio Feltri, il suo operato alla guida del governo rappresenta un vero e proprio “capolavoro“. Nonostante le insidie incontrate lungo il cammino, l’esperto giornalista sottolinea come Meloni sia riuscita a evitare crisi interne e rimpasti di governo, un risultato che considera un “record“, se paragonato alle recenti esperienze a Palazzo Chigi. La stabilità politica come traguardo Feltri evidenzia un elemento centrale del successo di Meloni: la mancanza di “crisi sotterranee” o rimpasti. Secondo l’editorialista, questo è un risultato straordinario, soprattutto se si considera il contesto di instabilità che ha caratterizzato i governi precedenti. Thesocialpost.it - Feltri esalta Giorgia Meloni: “Ha fatto un capolavoro, vi spiego perché” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A poco più di due anni dall’investitura degli italiani,continua a riscuotere consensi. Per Vittorio, il suo operato alla guida del governo rappresenta un vero e proprio ““. Nonostante le insidie incontrate lungo il cammino, l’esperto giornalista sottolinea comesia riuscita a evitare crisi interne e rimpasti di governo, un risultato che considera un “record“, se paragonato alle recenti esperienze a Palazzo Chigi. La stabilità politica come traguardoevidenzia un elemento centrale del successo di: la mancanza di “crisi sotterranee” o rimpasti. Secondo l’editorialista, questo è un risultato straordinario, soprattutto se si considera il contesto di instabilità che ha caratterizzato i governi precedenti.

