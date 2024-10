Eminem per Kamala il rapper a Detroit per la candidata democratica insieme a Barack Obama

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre Donald Trump schiera Elon Musk,Harris si gioca la cartanel suo prossimo evento della campagna elettorale, previsto per martedì 22 ottobre a, in Michigan. È una mossa pianificata e che segnerà gli ultimi giorni della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. Al voto mancano 15 settimane e i Democratici sono convinti che per assicurarsi la vittoria sia necessario far breccia negli indecisi. E se la comunicazione fino a qui ha funzionato solo in parte, coni sondaggi che ancora certificano un testa a testa, allora la nuova strategia è coinvolgere maggiormente star, celebrità, influencer, artisti, atleti. Con campagne mirate, apparizioni, interviste. Lo riferisce la Cnn, ricordando come giovedì prossimo sul palcoad Harris salirà anche Bruce Springsteen.