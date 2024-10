Bergamonews.it - Cristian Medica di Peia è il nuovo campione regionale Cadetti nell’Enduro

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024). L’enduro è una specialità motociclistica che vanta grandi tradizioni in Bergamasca e in particolare in Val Seriana. A tenere alto una storia gloriosa è arrivato ad inizio ottobre il titoloconquistato da, tesserato per il Moto Club Bergamo Scuderia Presolana., classe 2006 e da poco maggiorenne, vive acon la famiglia ed ha ottenuto il primo posto nella categoriaal termine delle cinque prove che hanno caratterizzato la stagione. Dopo il positivo esordio a Preseglie (Brescia), ha inanellato ulteriori prestazioni a Caprino Bergamasco, Rivanazzano (Pavia), Chieve (Cremona) e Gussola (Cremona), mai sotto il quarto posto di categoria.