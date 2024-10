Corruzione in Ucraina, si dimettono il procuratore generale dopo inchiesta su reclutamento militare e il vicesindaco di Kiev (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovi episodi di Corruzione in Ucraina che coinvolgono alti funzionari Una nuova ondata di dimissioni per Corruzione in Ucraina. Lasciano il proprio incarico il procuratore generale Andrei Kostin e il vicesindaco di Kiev Volodymyr Prokopiv, dopo che il primo cittadino Vitaliy Klychko, lo avev Ilgiornaleditalia.it - Corruzione in Ucraina, si dimettono il procuratore generale dopo inchiesta su reclutamento militare e il vicesindaco di Kiev Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovi episodi diinche coinvolgono alti funzionari Una nuova ondata di dimissioni perin. Lasciano il proprio incarico ilAndrei Kostin e ildiVolodymyr Prokopiv,che il primo cittadino Vitaliy Klychko, lo avev

Ucraina - si dimette anche il Ministro degli Esteri. Il “ribaltone” di Zelensky - fra dimissioni e accuse di corruzione - Ed è uno dei motivi, secondo le fonti più accreditate, per cui almeno sei politici ucraini (compresi alcuni ministri) avevano rimesso le loro deleghe. A questo proposito, proprio stamattina l’esercito di Putin ha lanciato un attacco sulle infrastrutture energetiche di Leopoli, città che in questi due anni e mezzo era stata in gran parte risparmiata dai bombardamenti. (Thesocialpost.it)

Ucraina - il governo Zelensky perde altri pezzi : si dimettono tre ministri. Licenziato anche il numero due dell’Anticorruzione - L'articolo Ucraina, il governo Zelensky perde altri pezzi: si dimettono tre ministri. Nello stesso post, Uglava aggiunge che l’Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione ha avviato un’indagine su sua richiesta anche nei confronti del direttore Kryvonos per presunta violazione della legge anticorruzione. (Ilfattoquotidiano.it)