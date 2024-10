Conte sullo scontro con Grillo | Litiga con tutto il M5s non con me Meloni? Ha mantenuto solo il 20% delle promesse fatte agli italiani

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Beppe«stando con l’intera comunità, non stando con me». Risponde così Giuseppealla domanda di Giovanni Floris sulle tensioni in casa Movimento 5 stelle. Intervistato su La7 a DiMartedì, l’ex premier aggiunge: «È chiaro che se l’intera comunità sta facendo un processo costituente, un esperimento di democrazia partecipata e dal basso mai fatta da nessun partito in Europa, dove la base sta discutendo i quesiti che poi alla fine voteranno tutti gli iscritti, Beppe, se si contrappone, non si contrappone a me, io non sto toccando palla»., insomma, assicura che non ha alcun potere sulla costituente del M5s, i cui membri – rivela – «si riuniscono il fine settimana per il confronto deliberativo e io non so neppure che cosa stanno discutendo e a quali soluzioni stanno arrivando».