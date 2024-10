Condanna all'ergastolo per il femminicidio di Anastasiia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro ha Condannato in primo grado all'ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29 coltellate, nel suo appartamento in viale Trieste a Fano, sua ex moglie Anastasiia, 23enne di origine ucraina, con la quale aveva avuto anche un figlio. All'imputato è stata inoltre tolta la potestà genitoriale ed è stato Condannato a risarcire con 300mila euro il figlio minore, attualmente in Ucraina adottato dai nonni. La sentenza è stata pronunciata della Corte d'Assise di Pesaro dopo una camera di consiglio iniziata stamattina intorno alle 10, e conclusa alle 15. Quotidiano.net - Condanna all'ergastolo per il femminicidio di Anastasiia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro hato in primo grado all', per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29 coltellate, nel suo appartamento in viale Trieste a Fano, sua ex moglie, 23enne di origine ucraina, con la quale aveva avuto anche un figlio. All'imputato è stata inoltre tolta la potestà genitoriale ed è statoto a risarcire con 300mila euro il figlio minore, attualmente in Ucraina adottato dai nonni. La sentenza è stata pronunciata della Corte d'Assise di Pesaro dopo una camera di consiglio iniziata stamattina intorno alle 10, e conclusa alle 15.

Omicidio di Anastasiia a Fano - il marito condannato all'ergastolo -  . All'imputato è stata inoltre tolta la potestà genitoriale ed è stato condannato a risarcire con 300mila euro il figlio di 4 anni, attualmente in Ucraina adottato dai nonni. Fano, 22 ottobre 2024 – Il Tribunale di Pesaro ha condannato in primo grado all'ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29 ...

Uccise la moglie Anastasiia a Fano con 29 coltellate a Fano - condannato all'ergastolo - Il Tribunale di Pesaro ha condannato in primo grado all'ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29 coltellate, nel suo appartamento in viale Trieste a Fano, sua ex moglie Anastasiia, 23enne di origine ucraina, con la quale aveva avuto anche un figlio.

