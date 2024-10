Carrie: la rivisitazione televisiva della storia iconica di Stephen King, diretta da Mike Flanagan (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo capitolo della storica opera di Stephen King sta per prendere forma con l’annuncio di una serie televisiva basata su “Carrie”. Famosa per il suo mix di horror e drammi adolescenziali, “Carrie” ha catturato l’immaginazione del pubblico sin dalla sua prima pubblicazione nel 1974, e ora questa nuova trasposizione promette di riaffermare il suo posto nella cultura pop contemporanea. Mike Flanagan, noto per le sue abilità nel genere horror, è stato incaricato di scrivere, dirigere e produrre questa rivisitazione per Prime Video, segnando un ulteriore adattamento dell’opera del maestro dell’horror. La nascita dell’icona Carrie Nel 1974, Stephen King era poco conosciuto nel panorama letterario, eppure, a 27 anni, il suo primo romanzo “Carrie” segnò l’inizio di una Carriera brillante. Gaeta.it - Carrie: la rivisitazione televisiva della storia iconica di Stephen King, diretta da Mike Flanagan Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo capitolostorica opera dista per prendere forma con l’annuncio di una seriebasata su “”. Famosa per il suo mix di horror e drammi adolescenziali, “” ha catturato l’immaginazione del pubblico sin dalla sua prima pubblicazione nel 1974, e ora questa nuova trasposizione promette di riaffermare il suo posto nella cultura pop contemporanea., noto per le sue abilità nel genere horror, è stato incaricato di scrivere, dirigere e produrre questaper Prime Video, segnando un ulteriore adattamento dell’opera del maestro dell’horror. La nascita dell’iconaNel 1974,era poco conosciuto nel panorama letterario, eppure, a 27 anni, il suo primo romanzo “” segnò l’inizio di unara brillante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carrie, arriva anche la serie tv! E se ne occuperà il nuovo “Re dell’Horror” - Annunciato un nuovo adattamento di Carrie - Lo sguardo di Satana e se ne occuperò un amato regista horror: tutti i dettagli ... (bestmovie.it)

”Carrie”, il primo romanzo di Stephen King ( e best seller) diventa una serie tv - Sembra che Carrie, primo romanzo di Stephen King diventato poi un best seller, diventerà una serie Tv. Secondo quanto si apprende da Variety e Deadline sarebbe in sviluppo una serie composta da otto e ... (msn.com)

Carrie, il romanzo di Stephen King diventa una serie tv diretta da Mike Flanagan - Flanagan sarà alla guida di questo ambizioso progetto, noto per aver ridisegnato i confini della paura con lavori come The Haunting of Hill House, La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep, Il gi ... (wired.it)