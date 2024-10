Artisti, premi Nobel e Oscar, l'IA generativa ci minaccia (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'uso non autorizzato di opere creative per la formazione dell'IA generativa è una grande quanto ingiusta minaccia per i mezzi di sussistenza delle persone dietro quelle opere e non deve essere consentito". È il senso della dichiarazione-appello firmata da oltre 6.500 persone, in gran parte musicisti, scrittori, attori, Artisti, fotografi e altro ancora, compresi autori vincitori del Nobel, attori vincitori dell'Oscar, compositori vincitori di Oscar e musicisti multiplatino. L'appello è stato firmato anche da un certo numero di dirigenti delle aziende creative e delle organizzazioni dei diritti musicali. Quotidiano.net - Artisti, premi Nobel e Oscar, l'IA generativa ci minaccia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'uso non autorizzato di opere creative per la formazione dell'IAè una grande quanto ingiustaper i mezzi di sussistenza delle persone dietro quelle opere e non deve essere consentito". È il senso della dichiarazione-appello firmata da oltre 6.500 persone, in gran parte musicisti, scrittori, attori,, fotografi e altro ancora, compresi autori vincitori del, attori vincitori dell', compositori vincitori die musicisti multiplatino. L'appello è stato firmato anche da un certo numero di dirigenti delle aziende creative e delle organizzazioni dei diritti musicali.

