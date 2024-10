Ilfattoquotidiano.it - Artista vero o personaggio folkloristico? Nel documentario Il Re di Napoli – Storia e leggenda di Mario Merola c’è la risposta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Felicissima sera. È buffo scrivere di unsuquando tra 48 ore esce nelle sale cinematografiche l’ultimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope. In nemmeno quarant’anni la rappresentazione del macrocosmo napoletano, le sue radici popolari, la silhouette del Golfo, è mutata drasticamente. Dalla veracità profonda e manichea del sottoproletariato meroliano, alla sofisticazione minimalista, elaborata, crepuscolare della borghesia sorrentiniana. Non che in Il Re didi, diretto da Massimo Ferrari, sezione Freestyle alla Festa di Roma, si cerchi il benché minimo confronto. Eppure questa fervente animosità del legame tra preponderanza dell’e composizione socio culturale del pubblico – partenopeo e non solo – segna trasversalmente entrambi.