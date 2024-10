Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara Dà Di Matto Al Centro Studio! (Di martedì 22 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi va su tutte le furie contro un cavaliere che sta conoscendo e minaccia anche di abbandonare il programma. Gemma invece continua ad essere felice con Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. I protagonisti sono stati diversi, tra cui Barbara De Santi che si è scatenata contro un cavaliere ed ha minacciato anche di lasciare il programma. C’è stato spazio poi anche per Gemma con Fabio e per i tronisti. Anticipazioni Uomini e Donne: caos Barbara, la dama minaccia di andare via! Durante la nuova puntata di Uomini e Donne, la registrazione si è aperta con Barbara De Santi al Centro dello Studio. La dama sta uscendo con un cavaliere che ha iniziato a conoscere nelle ultime registrazioni. Le cose sono andate molto bene tra loro, tanto che si sono baciati e hanno raccontato questo bacio. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara Dà Di Matto Al Centro Studio! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)De Santi va su tutte le furie contro un cavaliere che sta conoscendo e minaccia anche di abbandonare il programma. Gemma invece continua ad essere felice con Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. I protagonisti sono stati diversi, tra cuiDe Santi che si è scatenata contro un cavaliere ed ha minacciato anche di lasciare il programma. C’è stato spazio poi anche per Gemma con Fabio e per i tronisti.: caos, la dama minaccia di andare via! Durante la nuova puntata di, la registrazione si è aperta conDe Santi aldello. La dama sta uscendo con un cavaliere che ha iniziato a conoscere nelle ultime registrazioni. Le cose sono andate molto bene tra loro, tanto che si sono baciati e hanno raccontato questo bacio.

