Allerta rossa in Emilia-Romagna, passa la piena del Po

In Emilia Romagna, e nel Ferrarese in particolare, la Protezione Civile ha diramato un'Allerta rossa per la giornata del 22 ottobre. passa infatti la piena del Po, il fiume più grande d'Italia. Nel frattempo si fanno più chiare le dinamiche della tragica morte di Simone Farinelli, il ventenne rimasto vittima del maltempo nei giorni scorsi a Pianoro, in provincia di Bologna. Il capoluogo è stato investito da un'alluvione con pochi precedenti per intensità. Mentre nel Reggiano, nel Ravennate, nel Riminese e nel Modenese la popolazione ha dovuto fare i conti con nubifragi, allagamenti e frane.

Allerta: rischio frane e inondazioni

Le piogge torrenziali che stanno colpendo la regione hanno causato disagi significativi in molti comuni. Il livello dei fiumi e torrenti è in crescita, e il rischio di esondazioni e frane è molto alto, in particolare nelle aree montane e collinari.

