A Treviglio torna il Salone dell’orientamento

Treviglio. Il Salone dell'orientamento di Treviglio, giunto alla decima edizione, torna a TreviglioFiera con un ventaglio di novità. Treviglio Orienta – l'iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado – si svolgerà nelle giornate di sabato 26 è domenica 27 a TreviglioFIERA e vedrà la partecipazione di 22 istituti superiori del territorio che presenteranno i loro indirizzi e le loro proposte. Molte quest'anno le novità, a partire dall'Anteprima del Salone che si svolgerà venerdì 25 ottobre alle 17.30 con il convegno "Scopri le tue passioni, crea il tuo futuro!" dedicato alle famiglie degli studenti con disabilità.

