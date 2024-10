Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per eccesso colposo di legittima difesa. Renzi contro Salvini: "Sciacallo, sobilla l'odio" indagato per eccesso colposo di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte di Moussa Diarra, il giovane che a Verona aveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma Sbircialanotizia.it - Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per eccesso colposo di legittima difesa. Renzi contro Salvini: "Sciacallo, sobilla l'odio"per eccesso colposo di legittima difesa ilche ha causato la morte di, il giovane che aaveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma

Verona - indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra - Il collega che ieri, per quanto emerso dai primi accertamenti, sembra essere stato costretto, ribadiamo: costretto, ad usare l'arma ha, come spiega il comunicato stampa della Procura della Repubblica, immediatamente dopo cercato di soccorrere l'aggressore che stava morendo. Roma, 21 ott. ''A chi propone letture fuorvianti ed ingenerose dell'accaduto, ricordiamo sommessamente che i poliziotti ... (Liberoquotidiano.it)

Poliziotto indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo la sparatoria a Verona - Renzi ha citato la necessità di risolvere problemi pratici come il funzionamento degli orari dei treni piuttosto che implicare la crisi migratoria nelle sue dichiarazioni. La posizione del sindacato di polizia La reazione del sindacato di polizia SIULP è stata altrettanto significativa, con il segretario Felice Romano che ha ritenuto necessario intervenire per difendere l’agente coinvolto. (Gaeta.it)

Verona - indagato il poliziotto della Polfer che ha sparato uccidendo Diarra Moussa. Era stato aggredito con un coltello - Si scaglia poi contro le vetrine di una biglietteria e di una tabaccheria, all’interno della stazione stessa. Questa volta armato di coltello: alla richiesta dei documenti da parte di un agente della Polfer, il giovane maliano avrebbe reagito estraendo la lama. Un gesto che, secondo Romano, dimostrerebbe «che sotto quella divisa c’era una persona dotata di un profondo senso di umanità , che dovrà ... (Open.online)