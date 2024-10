Lanotiziagiornale.it - Una toppa peggio del buco, il governo sforna un decreto Albania ma rischia un’altra figuraccia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Giorgia Meloni forza la mano e fa approvare in fretta e furia dal Consiglio dei ministri di ieri illegge con cui intende porre, a modo suo, “soluzione” al “problema” nato dalla decisione del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del Cpr in. Un provvedimento che rende norma primaria e non più secondaria, come è invece ildel ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, l’indicazione dei Paesi sicuri, quelli verso cui è più facile disporre i rimpatri. Norma primaria, ovvero una regola che il giudice dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione. L’Esecutivo potenzia così la norma italiana nel suo braccio di ferro con i magistrati che invece finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario.