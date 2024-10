Ucraina, Zelensky: “Vaticano ci aiuti a liberare nostri detenuti in Russia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky ha chiesto al Vaticano aiuto per il rilascio dei migliaia di cittadini ucraini detenuti in Russia. “Tortura, umiliazione e fame sono ciò che il nostro popolo ucraino subisce nelle carceri e nei campi russi”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino. “Siamo riusciti a riportare a casa 3.767 uomini e donne ucraini. Quasi tutti hanno richiesto cure e riabilitazione a lungo termine. La Russia detiene illegalmente altre migliaia di nostri cittadini e continua il reinsediamento forzato di bambini”, ha aggiunto. “Insieme a tutti coloro che nel mondo rispettano la vita umana, dobbiamo fare di tutto per liberare tutti e ciascuno. Contiamo sull’aiuto del Vaticano e di tutti i nostri partner!”, ha concluso. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Vaticano ci aiuti a liberare nostri detenuti in Russia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Volodymyrha chiesto alaiuto per il rilascio dei migliaia di cittadini ucrainiin. “Tortura, umiliazione e fame sono ciò che il nostro popolo ucraino subisce nelle carceri e nei campi russi”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino. “Siamo riusciti a riportare a casa 3.767 uomini e donne ucraini. Quasi tutti hanno richiesto cure e riabilitazione a lungo termine. Ladetiene illegalmente altre migliaia dicittadini e continua il reinsediamento forzato di bambini”, ha aggiunto. “Insieme a tutti coloro che nel mondo rispettano la vita umana, dobbiamo fare di tutto pertutti e ciascuno. Contiamo sull’aiuto dele di tutti ipartner!”, ha concluso.

