Thomas Raggi dei Maneskin e Lavinia Albrizio, il primo red carpet di coppia: le foto alla Festa del cinema di Roma

La coppia ha partecipato alla prèmiere di Fino alla fine, ultimo film di Gabriele Muccino. Riservati, molto low profile, il chitarrista e la fidanzata finora non hanno mai parlato del loro amore, che li lega da circa tre anni

Thomas Raggi - il chitarrista dei Maneskin e Lavinia : i look per il primo red carpet di coppia - Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha fatto la sua apparizione al Roma Film Festival 2024 insieme alla fidanzata Lavinia Albrizio, segnando il loro debutto come coppia ufficiale sul red carpet. La giovane bolognese, pur mantenendo un profilo discreto, ha dimostrato di avere un gusto impeccabile per la moda, scegliendo abiti che esaltano la sua bellezza e la sua personalità. (Dilei.it)

