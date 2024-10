Terribile incidente a Lecco, coinvolti tre mezzi pesanti: traffico in tilt (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maxi incidente nella mattinata del 21 ottobre sulla tangenziale: nello scontro sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo la A51 in direzione Lecco, nel tratto Vimercate Usmate Velate.Leggi anche: Albania, l’ex Presidente Ilir Meta arrestato per corruzione Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto ambulanze, automedica e i vigili del fuoco con l’autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone. Nello schianto è rimasta ferita una persona, fortunatamente in modo non grave. Al momento non è nota la dinamica dell’incidente: il traffico, nel frattempo, ha subito forti rallentamenti, con lunghe code. L'articolo Terribile incidente a Lecco, coinvolti tre mezzi pesanti: traffico in tilt proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Terribile incidente a Lecco, coinvolti tre mezzi pesanti: traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maxinella mattinata del 21 ottobre sulla tangenziale: nello scontro sono statitre. L’è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo la A51 in direzione, nel tratto Vimercate Usmate Velate.Leggi anche: Albania, l’ex Presidente Ilir Meta arrestato per corruzione Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto ambulanze, automedica e i vigili del fuoco con l’autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone. Nello schianto è rimasta ferita una persona, fortunatamente in modo non grave. Al momento non è nota la dinamica dell’: il, nel frattempo, ha subito forti rallentamenti, con lunghe code. L'articolotreinproviene da The Social Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Doppio incidente nella mattinata sulla Lecco-Bergamo : soccorsi in azione - Doppio incidente stradale in meno di tre ore lungo la Lecco-Bergamo. In entrambi i casi i soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono scattati in codice giallo. Il primo sinistro è avvenuto alle ore 6.40 di oggi, mercoledì 16 ottobre, a Calolziocorte: un uomo è caduto con il... (Leccotoday.it)

Incidente a Lecco - auto in contromano allo svincolo della Statale 36 : feriti due giovani - Domenica sera un trentenne al volante di una Golf ha imboccato in contromano lo svincolo di innesto tra la 36, su cui doveva immettersi, la nuova Lecco-Ballabio. I due feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Dall’altra parte, sulla giusta corsia, arrivava una 24enne alla guida di una Fiat 500: non si aspettava di trovarsi davanti un conducente, quando ha ... (Ilgiorno.it)

Spaventoso incidente sulla Lecco- Bellagio : tre giovani gravissimi - L'incidente ieri sera domenica 13 ottobre intorno alle 21. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un'auto, su cui viaggiavano tre giovani di 20, 22 e 25 anni, stava percorrendo la Sp583, la strada che da Lecco, passando per Oliveto Lario conduce a Bellagio. Per motivi ancora da stabilire... (Quicomo.it)