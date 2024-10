Terremoto, lo studio dell'università di Messina che apre nuove prospettive sulla comprensione delle dinamiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovo studio sui meccanismi sismici che hanno interessato l’aerea tra Turchia e Siria ha fornito importanti elementi per comprendere i meccanismi dei supercicli e forse anche per prevederne l’evoluzione.Lo studio, condotto dai professori Barbara Orecchio, Debora Presti e Cristina Totaro Messinatoday.it - Terremoto, lo studio dell'università di Messina che apre nuove prospettive sulla comprensione delle dinamiche Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovosui meccanismi sismici che hanno interessato l’aerea tra Turchia e Siria ha fornito importanti elementi per comprendere i meccanismi dei supercicli e forse anche per prevederne l’evoluzione.Lo, condotto dai professori Barbara Orecchio, Debora Presti e Cristina Totaro

