Sky Sport Tennis ? in diretta ATP 500 Basilea Vienna WTA 500 Tokyo e Guangzhou

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 21 ottobre, a domenica 27: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.In ambito maschile, i riflettori si accenderanno sull'ATP 500 Swiss Indoors, che avrà luogo a Basilea, una delle città più belle e storiche della Svizzera. Questo torneo, che si svolge in un'atmosfera affascinante, ha attratto nel corso degli anni alcuni dei più grandi nomi del Tennis. Le partite si disputeranno presso il St. Jakobshalle, un impianto che accoglie un pubblico appassionato e offre un palcoscenico ideale per i campioni del circuito ATP. Con un montepremi di 2.254.555 dollari e un punteggio di 500 punti ATP per il vincitore, gli atleti daranno il massimo per ottenere un prestigioso titolo.

