Liberoquotidiano.it - Sala: "Serve nuova e concreta politica industriale"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - "Il nostro Paese ha bisogno di una, reale e". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori - ha aggiunto il primo cittadino milanese - confidando unicamente sulle loro capacità di intraprendenza e tenacia, lasciandoli a volte soli a confrontarsi con una serie di difficoltà , dalla complessità nello stare nel mercato globale ai limiti imposti dalle norme". "Le stime presentate dal presidente Alessandro Spada mostrano il pil lombardo in crescita. È cresciuto del 7% rispetto al pre Covid, quindi 480 miliardi di euro.