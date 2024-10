Pharrell Williams, la proiezione di “Piece By Piece” interrotta da proteste di animalisti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pharrell Williams: interrotta la proiezione dell’anteprima del documentario Piece By Piece, tenutasi a Londra dalla protesta di un gruppo di animalisti. Pharrell Williams, lo striscione degli animalisti contro il musicista L’episodio è avvenuto durante il galà di chiusura del Film Festival della capitale britannica, che si stava svolgendo al Royal Festival Hall. Nel corso della proiezione del biopic, un gruppo di attivisti in rappresentanza del PETA ha aperto uno striscione nel quale si leggeva: “Pharrell : smetti di supportare l’uccisione di animali per la moda”, riferito al suo ruolo come direttore creativo per il reparto uomo di Louis Vuitton“. Dalla galleria sono arrivate le urla degli animalisti: “Vergogna Pharrell. Gli animali sono stati scuoiati vivi e torturati”. “Fema la tortura, ferma il dolore, LVMH siete da biasimare”. Metropolitanmagazine.it - Pharrell Williams, la proiezione di “Piece By Piece” interrotta da proteste di animalisti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ladell’anteprima del documentarioBy, tenutasi a Londra dalla protesta di un gruppo di, lo striscione deglicontro il musicista L’episodio è avvenuto durante il galà di chiusura del Film Festival della capitale britannica, che si stava svolgendo al Royal Festival Hall. Nel corso delladel biopic, un gruppo di attivisti in rappresentanza del PETA ha aperto uno striscione nel quale si leggeva: “: smetti di supportare l’uccisione di animali per la moda”, riferito al suo ruolo come direttore creativo per il reparto uomo di Louis Vuitton“. Dalla galleria sono arrivate le urla degli: “Vergogna. Gli animali sono stati scuoiati vivi e torturati”. “Fema la tortura, ferma il dolore, LVMH siete da biasimare”.

