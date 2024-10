Ilrestodelcarlino.it - Nascondevano in casa oltre 30 chili di droga: coppia arrestata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 - Inun considerevole quantitativo die contanti:finita agli arresti. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, nel corso di un mirato e specifico servizio finalizzato al contrasto e allo spaccio di sostanze stupefacenti in città e in provincia, hanno arrestato i due italiani, 41enne lui e 56enne lei, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’uomo, sospettato di spacciare insua, nel quartiere San donato-San Vitale, è stato attenzionato dai Carabinieri. Nel pomeriggio il 41enne è stato fermato ed identificato dai militari proprio nel momento in cui, al volante di un’autovettura, ha parcheggiato sottosua.