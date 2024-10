Motori e Scienza al Museo Mille Miglia: raccolti 177mila euro a sostegno del Mario Negri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la sinergia tra Bergamo e Brescia, consolidata nell’anno della Capitale della Cultura, le due città lombarde rafforzano ancora di più il loro legame e lo fanno con un fine benefico. Al Museo Mille Miglia di Brescia si è infatti concluso con un risultato straordinario l’evento “Motori e Scienza”, il progetto di raccolta fondi destinato a sostenere l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri che permetterà l’acquisto di una preziosa strumentazione per il Centro Anna Maria Astori al Kilometro Rosso. L’evento di raccolta fondi è nato dall’iniziativa di Anji Aron, Maria Bussolati e Francesca Milani, tre eccezionali ambasciatrici del Mario Negri che hanno scelto di unire la loro passione per la velocità alla sensibilità verso i temi sociali con l’obiettivo di sostenere la Scienza. Bergamonews.it - Motori e Scienza al Museo Mille Miglia: raccolti 177mila euro a sostegno del Mario Negri Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la sinergia tra Bergamo e Brescia, consolidata nell’anno della Capitale della Cultura, le due città lombarde rafforzano ancora di più il loro legame e lo fanno con un fine benefico. Aldi Brescia si è infatti concluso con un risultato straordinario l’evento “”, il progetto di raccolta fondi destinato a sostenere l’Istituto di Ricerche Farmacologicheche permetterà l’acquisto di una preziosa strumentazione per il Centro Anna Maria Astori al Kilometro Rosso. L’evento di raccolta fondi è nato dall’iniziativa di Anji Aron, Maria Bussolati e Francesca Milani, tre eccezionali ambasciatrici delche hanno scelto di unire la loro passione per la velocità alla sensibilità verso i temi sociali con l’obiettivo di sostenere la

