Maltempo in Emilia Romagna, le telefonate al 112: “Ho paura” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono centinaia le chiamate ricevute dal 112 nelle ultime ore durante l’ondata di Maltempo che ha investito l’Emilia Romagna. In particolare, i carabinieri di Bologna hanno condiviso un filmato in cui si ascoltano gli audio delle telefonate effettuate dai cittadini durante i momenti più critici dell’alluvione. “L’acqua è arrivata a un metro e mezzo”, raccontano i bolognesi spaventati mentre spiegano di essersi rifugiati ai piani alti. Le telefonate: “Sono in macchina, l’acqua entra dal finestrino” “Veniamo dall’alto”, replicano i carabinieri. “Sono in macchina, è venuta giù un’ondata di acqua e la macchina si è bloccata lì in mezzo”, spiega un altro signore che poi aggiunge: “E’ arrivata al finestrino”. Tra le varie richieste di aiuto, anche quella di, una dottoressa di Bologna: “Ho paura, non è mai successa una cosa del genere. Sono un medico. Lapresse.it - Maltempo in Emilia Romagna, le telefonate al 112: “Ho paura” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono centinaia le chiamate ricevute dal 112 nelle ultime ore durante l’ondata diche ha investito l’. In particolare, i carabinieri di Bologna hanno condiviso un filmato in cui si ascoltano gli audio delleeffettuate dai cittadini durante i momenti più critici dell’alluvione. “L’acqua è arrivata a un metro e mezzo”, raccontano i bolognesi spaventati mentre spiegano di essersi rifugiati ai piani alti. Le: “Sono in macchina, l’acqua entra dal finestrino” “Veniamo dall’alto”, replicano i carabinieri. “Sono in macchina, è venuta giù un’ondata di acqua e la macchina si è bloccata lì in mezzo”, spiega un altro signore che poi aggiunge: “E’ arrivata al finestrino”. Tra le varie richieste di aiuto, anche quella di, una dottoressa di Bologna: “Ho, non è mai successa una cosa del genere. Sono un medico.

