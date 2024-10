Maltempo a Lamezia Terme: clienti bloccati in un centro commerciale allagato (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Lamezia Terme il Maltempo ha creato gravi disagi. Piogge torrenziali hanno colpito l’area del lametino, causando danni in tutta la città. Uno degli episodi più rilevanti riguarda l’allagamento del centro commerciale Due Mari a Maida. L’acqua, scesa abbondante nelle ultime ore, ha invaso i negozi all’interno della struttura, costringendo molti commercianti a interrompere l’attività.Leggi anche: Si stacca pezzo d’intonaco a scuola e colpisce un bambino: aula evacuata Le strade di Lamezia Terme non sono state risparmiate. Molti cittadini hanno trovato la viabilità cittadina danneggiata, con vere e proprie voragini che hanno complicato la circolazione. Particolarmente colpite via delle Terme, via Marconi, via Perugini e viale San Bruno, la principale arteria che collega il centro con la stazione centrale e l’aeroporto. La statale 280 dei Due Mari ha visto disagi non da meno. Thesocialpost.it - Maltempo a Lamezia Terme: clienti bloccati in un centro commerciale allagato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ailha creato gravi disagi. Piogge torrenziali hanno colpito l’area del lametino, causando danni in tutta la città. Uno degli episodi più rilevanti riguarda l’allagamento delDue Mari a Maida. L’acqua, scesa abbondante nelle ultime ore, ha invaso i negozi all’interno della struttura, costringendo molti commercianti a interrompere l’attività.Leggi anche: Si stacca pezzo d’intonaco a scuola e colpisce un bambino: aula evacuata Le strade dinon sono state risparmiate. Molti cittadini hanno trovato la viabilità cittadina danneggiata, con vere e proprie voragini che hanno complicato la circolazione. Particolarmente colpite via delle, via Marconi, via Perugini e viale San Bruno, la principale arteria che collega ilcon la stazione centrale e l’aeroporto. La statale 280 dei Due Mari ha visto disagi non da meno.

